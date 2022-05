Zacznie się już w piątek. IMGW planuje wydać ostrzeżenia dla niemal całego kraju

Temperatura w piątek utrzyma się jeszcze na bardzo wysokim poziomie. Na przeważającym obszarze odnotujemy ok. 27-29 st. C. Chłodniej tylko na północy, gdzie nie będzie więcej niż 20-22 st. C, a na Wybrzeżu jedynie ok. 15-17 st. C. W całym kraju powieje chwilami dość silny wiatr z zachodu i północnego zachodu.