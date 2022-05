Najwyższy budynek świata stał się niewidoczny. Wszystko przez potężną burzę piaskową

Burze piaskowe coraz częstsze

Choć burze piaskowe na Biskim Wschodzie nie powinny zaskakiwać, to w ostatnich tygodniach na pewno dziwi ich liczba. W miniony poniedziałek potężna zamieć piaskowa dotknęła Irak, sprawiając, że kilka tysięcy osób musiało zostać hospitalizowanych z powodu trudności z oddychaniem. Z powodu szalejącego żywiołu, władze zostały zmuszone do zamknięcia lotniska w Bagdadzie, gdyż widoczność spadła do zera, a miasto zostało całkowicie przykryte grubą warstwą piasku. Była to już ósma burza piaskowa w tym kraju, w ciągu zaledwie ostatniego miesiąca.