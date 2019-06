Zaćmienie Księżyca – lipiec 2019. Lato zaskoczy nas ciekawymi zjawiskami astronomicznymi. Sprawdź, kiedy możemy zobaczyć Perseidy i Zaćmienie Księżyca

Zaćmienie Księżyca w lipcu 2019. Lato zaskoczy nas wyjątkowymi zjawiskami astronomicznymi. Zobacz, kiedy i gdzie będziemy mogli zobaczyć na niebie Zaćmienie Księżyca oraz Perseidy.

Zaćmienie Księżyca – lipiec 2019

Wraz z nadejściem wakacji, rozpoczął się ciekawy okres dla fanów zjawisk astronomicznych. Już w lipcu będziemy mogli podziwiać widoczne na terenie Polski Zaćmienie Księżyca, a od dnia po tym zjawisku, aż do końca sierpnia, zobaczymy również Perseidy. Częściowe Zaćmienie Księżyca zacznie się we wtorek, 16 lipca około godziny 18:42 i potrwa do 23:00. Jeżeli tego dnia zamierzamy sfotografować Księżyc, powinniśmy pamiętać, że większość nowoczesnych aparatów ma funkcję time-lapse. Poprzez naświetlanie zdjęć w odstępie np. 30 sekund można ułożyć film dokumentujący przebieg całego zaćmienia. Należy jednak zaznaczyć, że aparat musi być przymocowany do stabilnego statywu. Na rejestrację powiększonego obrazu zaćmionej tarczy Księżyca powinna pozwolić także funkcja „zoom”.