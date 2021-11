Zaćmienie księżyca 19 listopada 2021. O której godzinie i gdzie w Polsce?

Zaćmienie Księżyca 2021. Kiedy kolejne takie zjawisko?

Do zaćmienia Księżyca dochodzi podczas pełni. W tym czasie Ziemia, Słońce i nasz naturalny satelita, ustawiają się w jednej linii. Planeta blokuje światłu dostęp do Księżyca, przez co jego część pozostaje w cieniu.