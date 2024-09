Zacięte starcie. Po debacie przewaga Harris wzrosła, ale nieznacznie

Mimo to sondaż Ipsos nie sugeruje, aby starcie kandydatów miało fundamentalny wpływ na wyścig o prezydenturę. W najnowszym ogólnokrajowym badaniu, uwzględniającym wyborców, którzy prawdopodobnie pójdą do urn, Harris zdobywa 47 proc. głosów, a Trump 42 proc. To przewaga większa niż margines błędu statystycznego (3 proc.), lecz tylko o 1 punkt procentowy wyższa w porównaniu do analogicznego badania z końca sierpnia.