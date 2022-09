Zachwyty nad potężnym wsparciem dla Ukrainy. "Chcą wykorzystać wszystkie możliwości"

"Widać po Amerykanach, że chcą wykorzystać wszystkie możliwości"

- To ciąg bardzo znaczącej pomocy. Wszyscy zachwycają się 18 wyrzutniami HIMARS dla Ukrainy, ale trzeba zwrócić uwagę, że to nie są HIMARS-y z zasobów już posiadanych przez Amerykanów. To mają być zestawy z produkcji - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską Maciej Matysiak, pułkownik rezerwy, ekspert fundacji Stratpoints, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. To oznacza, że nie znajdą się one bardzo szybko na terenie Ukrainy. - Trudno powiedzieć, jak potoczy się produkcja w USA. To może być kilka miesięcy, a może być rok - ocenia.