Zachwiane zaufanie bastionu PiS. Czy obóz władzy ma szansę je odzyskać? [OPINIA]

Stare powiedzenie mówi, że zaufanie buduje się latami, ale traci w chwilę – i później znów trzeba długo czekać na to, by je znów odbudować. Teraz PiS właśnie sprawdza, czy ono ma zastosowanie w jego przypadku. Chodzi o postrzeganie obozu władzy na wsi. Do tej pory to był bastion PiS-u, jeden z głównych filarów politycznych sukcesów tej partii od 2015 r. Czy to dalej aktualne?