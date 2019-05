"Zachwala pedofilię". Zawiadomienie do prokuratury na Janusza Korwin-Mikkego

"Nie mamy wyjścia" - piszą dziennikarze oko.press. Przeanalizowali wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego na temat pedofilii i zamierzają pokazać je prokuraturze. Ich zdaniem polityk nie tylko nie potępia dewiacji, ale ją pochwala.

"Wolałbym, by moja córka trafiła w łapy pedofila, który po pupie pogłaszcze, niż poszła na lekcję edukacji seksualnej, bo to zabija erotyzm", "lekka pedofilia nie jest szkodliwa", "jak jakiś pedofil poklepie dziecko po pupie, to nic się nie dzieje", "p. Polański wziął sobie do łóżka 13-latkę, bo wyglądała na zupełnie dojrzałą. Tym się nie brzydzę. Być może zrobiłbym to samo” - to niektóre z wypowiedzi Korwin-Mikkego na temat pedofilii.