Zachodniopomorskie. Auto wypadło z drogi, jedna osoba nie żyje

Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna w wypadku, do którego doszło w sobotę rano na drodze S3 w województwie zachodniopomorskim. Po wypadku są utrudnienia w ruchu w kierunku Wolina.

Do tragicznego wypadku doszło między Brzozowem a Ostromicami w kierunku Świnoujścia. Strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku ok. godz. 6.45. W wypadku zginął pasażer samochodu, kierowca został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.