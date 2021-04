Zabrze. Zmarł 34-latek, który ucierpiał w wybuchu gazu

We wtorek 23 marca ok. godz. 17:30 doszło do potężnej eksplozji gazu w jednym z mieszkań na drugim piętrze w bloku przy ul. Struzika w Zabrzu. Na skutek tego wybuchu ucierpiał 34-letni mężczyzna, który w chwili eksplozji znajdował się wewnątrz tego mieszkania. W ciężkim stanie z rozległymi poparzeniami ciała trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Niestety po wielodniowym pobycie w szpitalu mężczyzna zmarł.