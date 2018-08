Zabrze: policja zatrzymała ginekologa. Miał gwałcić swoje pacjentki

50-letni ginekolog z Zabrza został zatrzymany przez policję. Miał przez dwa lata wykorzystywać seksualnie swoje pacjentki. Grozi mu 12 lat więzienia.

Policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę, gdy wychodził z domu. Miał jechać do swojego gabinetu. Śledczy przeszukali jego dom i zabezpieczyli w nim. m.in. dokumentację medyczną oraz laptopy ginekologa.

Policjanci zajęli sie sprawą po tym, jak jedna z pacjentek lekarza zdecydowała się zeznawać. Okazało się, że nie tylko ona padła jego ofiarą. Śledczy wiedzą już o czterech kobietach, które ginekolog miął wykorzystać seksualnie. Podejrzewają jednak, że może ich być więcej. Apelują, by zgłaszały się do zabrzańskiej komendy policji lub do prokuratury.