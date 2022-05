Zabrze. Nocne włamanie do sklepu jubilerskiego. Pół miliona złotych strat

Do włamania doszło w nocy z soboty na niedzielę. - Kilku zamaskowanych w kominiarkach sprawców poprzez wypchnięcie szyby w drzwiach wejściowych do centrum handlowego M1, a następnie poprzez wybicie krzesłem szyby witryny dokonali włamania do sklepu jubilerskiego, skąd z gablot skradli wyroby jubilerskie - przekazała PAP rzeczniczka śląskiej policji podinsp. Aleksandra Nowara.