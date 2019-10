Zabrze. Nieznani sprawcy zdewastowali groby. Parafianie oburzeni

29 pomników i 22 krzyże zostały zniszczone na cmentarzu w Zabrzu-Helence. Na miejscu pracują technik i śledczy z policji. W tej sprawie ma być wszczęte śledztwo pod kątem znieważenia miejsca pochówku. "Nie pozwólmy na tolerowanie wandalizmu i chamstwa" - przestrzegają radni.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Nieznani sprawcy zdewastowali 29 pomników i 22 krzyże na cmentarzu parafialnym w Zabrzu-Helence. Wierni z parafii NMP Matki Kościoła o fakcie dowiedzieli się podczas porannej mszy - informuje dziennikzachodni.pl.

Na miejscu zdarzenia pojawili się policyjny technik i śledczy, którzy zabezpieczyli ślady. W tej sprawie ma być wszczęte śledztwo pod kątem znieważenia miejsca pochówku. Sprawcom grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Członkowie parafii nie kryją oburzenia. Twierdzą, że cmentarz powinien być lepiej zabezpieczony i monitorowany. Szkody będą musieli pokryć z własnych pieniędzy. To koszt nawet 8 tys. zł. To nie pierwsza taka sytuacja, do podobnej doszło kilka lat temu.