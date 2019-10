Pogoda na Wszystkich Świętych. Na groby w śniegu i mrozie. Ostrzeżenie w prognozach

Pogoda w ostatnim tygodniu października dostosuje się do kalendarza i musimy spodziewać się przymrozków oraz deszczu. Miejscami może spaść nawet śnieg. Możliwe, że będzie tak również 1 listopada, kiedy odwiedzamy groby bliskich.

Nadchodzący weekend to już ostatnie dni z tak słoneczną i ciepłą aurą. Już od poniedziałku pogodą nad obszarem Polski zaczną zarządzać ośrodki niżowe, które - jeden za drugim - przechodzić będą północną częścią kontynentu: znad północnego Atlantyku przez Skandynawię w kierunku północnej Rosji. Do Polski spłynie więc zimne powietrze pochodzenia arktycznego z północy.

To one sprawią, że już od środy w górach i na przedgórzu możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu - zapowiadają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

W nadchodzącym tygodniu czeka nas dość spore ochłodzenie i o ile jeszcze w poniedziałek temperatura oscylować będzie w okolicach 10 st. C to już w kolejnych dniach poleci w dół i od czwartku do niedzieli wahać będzie się w okolicach piątej kreski.

Od czwartku - to dzień przed 1 listopada - temperatura nad ranem spadać będzie do -2 st. C na zachodzie do -4 st. C na wschodzie i południowym wschodzie.