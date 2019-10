Zabrze. 15-latek zaatakował nożem taksówkarza. Trafi pod obserwację

Zabrze. 15-latek zaatakował nożem taksówkarza. Zadał mu liczne ciosy, mężczyzna trafił do szpitala, a nastolatek na obserwację.

Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem. 15-latek wsiadł do stojącej na parkingu taksówki, płacąc od razu za przejazd. W czasie jazdy mówił taksówkarzowi, że ktoś go śledzi.