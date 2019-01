Zabójstwo w Siedlcach. Jest Europejski Nakaz Aresztowania za 23-letnim Łukaszem W.

Jest Europejski Nakaz Aresztowania za 23-letnim Łukaszem W. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 35-latka. Wszystko wskazuje na to, że ofiara zginęła, bo przyłapała Łukasza W. na kradzieży.

Do zbrodni doszło 5 grudnia w Siedlcach. Marcina znaleziono martwego w bramie nieopodal sklepu osiedlowego. Miał rany głowy, które zostały zadane tępym narzędziem. Jak podaje polsatnews.pl, powołując się na relacje świadków, na chwilę przed śmiercią 35-latek kłócił się z młodym mężczyzną.

Pomimo decyzji o tymczasowym aresztowaniu Łukasza W., 23-latek wciąż przebywa na wolności. Pod koniec grudnia został zatrzymany w francuskim Calais, gdy próbował dostać się na prom zmierzający do Wielkiej Brytanii bez wymaganych dokumentów. Co więcej, 23-latek miał napaść na funkcjonariusza policji.

Pomimo tego, Łukasz W. został zwolniony. Dlaczego? Francuskie służby nie miały prawa go zatrzymać za przestępstwa do jakich doszło na terenie Polski. W tym celu potrzebny jest Europejski Nakaz Aresztowania.

- We wtorek zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, aby jej przedstawiciele wystąpili do Sądu Okręgowego w Siedlcach o wydanie takiego nakazu - mówiła w rozmowie polsatnews.pl Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowa w Siedlcach.