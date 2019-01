Zabójstwo prezydenta Adamowicza: połowę pracowników ochrony stanowili uczniowie gdańskich liceów?

Nowe doniesienia w sprawie ochrony finału WOŚP w Gdańsku, podczas którego Stefan W. zamordował prezydenta Pawła Adamowicza. Okazuje się, że nawet połowę członków ekipy ochrony mogli stanowić uczniowie gdańskich liceów. Byli wśród nich nieletni.

Reporterzy programu „Alarm” z telewizyjnej Jedynki dotarli do informacji, że wśród ochroniarzy agencji „Tajfun”, którzy zabezpieczali Finał WOŚP byli uczniowie trzech gdańskich liceów. Niektórzy z nich nie mieli nawet 18 lat. "Czy to przypadek, że dyrektorem jednej z tych szkół jest ojciec aresztowanego szefa ochrony tragicznie zakończonej imprezy?" - pytają autorzy najnowszego odcinka programu.

Reporterzy "Alarmu" starali się dociec w jaki sposób wybrano do ochrony tej imprezy agencję "Tajfun". Okazuje się, że Regionalne Centrum Wolontariatu, które wysłało zapytanie cenowe do trzech koncesjonowanych agencji ochrony. - Decydujące są trzy czynniki, cena, doświadczenie, gwarancja prawidłowego wykonania umowy - powiedział pełnomocnik Centrum.

- Ja podejrzewam, że tytułem tego, że Tajfun organizował ochronę Jarmarku Bożonarodzeniowego, zapytano go, czy by się nie podjął ochrony finału WOŚP - mówi "Alarmowi" Mariusz Burdak, szef agencji ochrony WENA, która przez kilka lat ochraniała finały WOŚP w Gdańsku. - To przecież fajna, lajtowa impreza, gdzie wszyscy się bawią. I tak to popłynęło, zabrakło wyobraźni... - dodaje.