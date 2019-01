WOŚP, atak na prezydenta Pawła Adamowicza: W Gdańsku nie było światełka

Na Targu Węglowym w Gdańsku włączone są jeszcze światełka świąteczne, stoi karuzela, małe budki sprzedawców z Jarmarku Bożonarodzeniowego. Tuż obok rozstawiona scena na Światełko do Nieba, punkt kulminacyjny finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. O 19:55 na scenę wtargnął nożownik i zaatakował prezydenta Pawła Adamowicza.

Atakujący przez kilkanaście minut wykrzykiwał fo mikrofonu, że przebywał niesłusznie skazany w więzieniu, aż ugodził Adamowicza. Z nieoficjanych informacji wiemy, że mężczyzna miał na sobie plakietkę z napisem MEDIA. Dopiero po ataku został obezwładniony i powalony na scenę, zaczęto kilkunastominutową reanimację prezydenta, potem przewieziono go do szpitala.

- Ale nie było paniki. Nie. Wszyscy powoli i spokojnie zaczęli odchodzić - mówi mi młoda dziewczyna. Tego wieczoru była z rodzicami na Targu, by zobaczyć Blue Cafe, gwiazdę wieczoru. - To miał być mój pierwszy raz na Światełku - mówi mi starszy pan - Chciałem tu przyjechać, chociaż miało nie być fajerwerków. Ale nie było Światełka...

Wszyscy są zszokowani, powtarzają sobie informacje, które co chwila do nas docierają: nożownik na oczach wszystkich zaatakował prezydenta, reanimowali go kilkanaście minut, zanim zabrał go ambulans.