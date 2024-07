Zabójstwo pod Kluczborkiem. Dotarliśmy do relacji sąsiadów

- Zakochana para z nich była. W czerwcu była u nas we wsi potańcówka. Przyszli razem, bawili się. Ona tuliła się do niego jak nastolatka. Nikt by nie pomyślał, że coś między nimi może być nie tak - mówią Wirtualnej Polsce mieszkańcy wsi Nasale niedaleko Kluczborka, gdzie znaleziono ciało Aleksandry F. Do zabójstwa przyznał się mąż kobiety.