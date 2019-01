Zabójstwo Pawła Adamowicza. "Jeśli ktoś ginie na posterunku, to jest to morderstwo polityczne"

Polacy nie mogą się otrząsnąć po brutalnym zabójstwie Pawła Adamowicza. Według Pawła Kowala "toczy się spór czy to była śmierć polityczna". - Z faktu, że ktoś jest niepoczytalny, albo był wcześniej w kryminale, nie wynika wniosek, że sytuacja nie była polityczna - powiedział w "Graffiti" w Polsat News.

- Jeśli ktoś ginie na posterunku, wypełniając swoje obowiązki, jeśli morderca krzyczy, że jest to forma zemsty za wyrok jaki dostał, to ja myślę, że nie można poddawać w wątpliwość tego, że to jest morderstwo polityczne - powiedział w "Graffiti" Paweł Kowal.