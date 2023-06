Zabójstwo na Nowym Świecie. Kolejny podejrzany usłyszał zarzuty

Zabójstwo na Nowym Świecie

Do zabójstwa 29-latka doszło 8 maja zeszłego roku na Nowym Świecie w Warszawie. Trzech mężczyzn zaczepiało kobiety, więc jeden z przechodniów zwrócił im uwagę. Napastnicy zareagowali agresywnie. Brutalnie pobili mężczyznę. Zaatakowali go nożem. Ranny udał się do pobliskiego sklepu, by poprosić o pomoc.