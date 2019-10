Zabójstwo Kristiny z Mrowin. Zaangażowano seksuologa. "Postawi kropkę nad i"

Zabójstwo w Mrowinach. Do zespołu psychiatrów, którzy badają Jakuba A., dołączył znany seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Śledczy wykluczyli wcześniej, że zbrodnia miała motyw seksualny. Biegli sprawdzą jednak, czy 22-latek ma zaburzenia seksualne. Zdaniem pełnomocnika mamy Kristiny zaangażowanie seksuologa to "postawienie kropki nad i".

- Prokurator powołał dwóch biegłych lekarzy psychiatrów celem wydania opinii na temat poczytalności Jakuba A. W czasie badania biegli wystąpili z wnioskiem do prokuratora prowadzącego o powołanie dodatkowo do zespołu biegłego psychologa i lekarza seksuologa. To była inicjatywa biegłych psychiatrów. Prokurator przychylił się do tego wniosku - tłumaczy WP prok. Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Opinia na temat poczytalności ma wpłynąć do prokuratury do końca października.