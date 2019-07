Zabójstwo Kristiny z Mrowin. Sąd wydał orzeczenie ws. zatrzymania Jakuba A.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu odrzucił zażalenie na zatrzymanie Jakuba A. przez policję, które było "zasadne, legalne i prawidłowe". 22-latek jest podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin.

Wcześniej wątpliwości co do sposobu zatrzymania 22-latka wyrażał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar uważał, że pogwałcono prawa mężczyzny. "Użyte przez funkcjonariuszy środki wydają się w tym wypadku nieproporcjonalne i mają charakter pokazowy, stanowiący przykład manifestacji siły państwa wobec jednostki" - mówił.

22-latek został zatrzymany 16 czerwca. Wieczorem doprowadzono go do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na przesłuchanie. Usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz podżegania do zabójstwa innej osoby. Jakub A. jest podejrzany o morderstwo 10-letniej Kristiny. Dziewczynka zaginęła w drodze ze szkoły do domu. Jej ciało znaleziono w pobliskim lesie.