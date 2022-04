Zabójstwo dziennikarza w Chorzowie. Zarzuty dla Kamila Ż.

Okazało się, że został napadnięty pół godziny wcześniej w Parku Śląskim. Sprawca zakradł się do auta zaparkowanego w pobliżu stadionu GKS-u Katowice i zaatakował mężczyznę, który siedział w samochodzie razem z kobietą. Po ataku na dziennikarza to ona zawiozła go na pogotowie.