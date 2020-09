Zabójstwo Dawidka Ż. Jest końcowa decyzja prokuratury

- W sprawie w lipcu wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa stosownie do treści art. 17 par. 1 pkt 5 Kodeksu postępowania karnego – mówi Wirtualnej Polsce Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oznacza to, że śledztwo zostało umorzone z powodu śmierci oskarżonego, w tym przypadku ojca Dawidka. Ż.

10 lipca 2019 r. ojciec Dawida Ż. zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim ok. godz. 17. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią. Przed godz. 21 policjanci dostali zgłoszenie, że mężczyzna został śmiertelnie potrącony przez pociąg relacji Skierniewice-Warszawa. Popełnił samobójstwo.