Zabójstwo 10-latki polskiego pochodzenia. Trzy osoby aresztowane

Jak donosiły wcześniej media z Wielkiej Brytanii, w 2009 roku 36-letnia wówczas Olga Sh. wyszła za mąż za pochodzącego z Pakistanu kierowcę taksówki, Urfana Sh. Jednakże, w 2017 roku doszło do rozwodu, a dwa lata później sąd przyznał ojcu wyłączną opiekę nad Sarą oraz jej starszym bratem. Polka ujawniła, że od momentu, kiedy sąd podjął decyzję o przyznaniu opieki ojcu, tylko dwa razy miała możliwość spotkania się z córką. Mimo to utrzymywała regularny kontakt telefoniczny z dziewczynką aż do 2021 roku. Wtedy to, pod wpływem Beinash B., kontakt ten został niemal całkowicie zerwany.