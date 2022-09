Zabójstwo na Wilanowie. Znalazł się nóż, którym prawniczka mogła zabić swojego partnera

Narzędzie zbrodni odnalazł ojciec Karoliny B., który zeznawał na wtorkowej rozprawie. - Znalazłem nóż, nie wiem, czy ten - mówił mężczyzna. Dodał, że za radą obrończyń córki przesłał nóż do sądu. Tak trafił on do akt sprawy.