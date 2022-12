Zabójczy syrop z Indii. 18 dzieci nie żyje

Tajemnicze zgony w Gambii

Wspierająca śledztwo WHO połączyła sytuację w Uzbekistanie z podobną, jaka niedawno miała miejsce w Gambii, gdzie rzekomo z powodu toksycznej substancji obecnej w kilku syropach miało dojść do śmierci co najmniej 70 dzieci. Jak podaje "The Week", tam również odnaleziono tę samą toksyczną substancję, czyli glikol etylenowy.