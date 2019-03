Zabójca Polaka w Neumuenster wciąż na wolności. Niemcy są bezradni

Niebawem minie pół roku od śmierci 20-letniego Krystiana w Neumuenster. Policja zna nazwisko podejrzanego o zabicie Polaka, ale nie może go aresztować.

Z najnowszych ustaleń prokuratury w Kilonii wynika, że to nie była typowa "sprzeczka", jak donosiły początkowo niemieckie media. Zdaniem niemieckich śledczych Krystian Jurzyk nie dał sprawcy powodu do ataku.

Do tragedii doszło w połowie września w Neumuenster na północy Niemiec. Krystian wracał w niedzielę nad ranem z dyskoteki. Szedł z kolegą i chcieli jeszcze zjeść kebaba.

Przypadkowa śmierć

- To była przypadkowa śmierć. Krystian znalazł się „w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie - stwierdza prokurator naczelny z Kilonii - Axel Bieler.

20-latek mieszkał w Neumuenster od niecałego roku. Pojechał z kolegami do pracy, spodobało mu się. Zarabiał lepiej niż w Polsce, miał w Neumuenster przyjaciół.

Sprawca na wolności

Kilka dni po zabójstwie policja ustaliła nazwisko podejrzanego sprawcy. To 36-letni obywatel Turcji, bez niemieckiego obywatelstwa i od ponad dziesięciu lat zamieszkały w Neumuenster. Krótko po dokonaniu zbrodni wyjechał do Turcji - ustalili śledczy.

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku sąd grodzki w Kilonii wydał nakaz aresztowania z powodu morderstwa. Turek przebywa jednak na wolności.

- Dopóki jest w swoim kraju, nie mamy do niego dostępu - tłumaczy DW prokurator Bieler. Wyjaśnia, że inaczej by było, gdyby chodziło o kraj Unii Europejskiej. - Wtedy z pomocą europejskiego nakazu aresztowania dostalibyśmy podejrzanego - stwierdza i przyznaje, że dochodzenie nie posuwa się do przodu.