Zabójca Pawła Adamowicza oglądał jednak TVP Info? Służba Więzienna ws. Stefana W.

Stefan W. oskarżony o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mógł mieć jednak w więzieniu dostęp do programu TVP Info - twierdzi "Gazeta Wyborcza". Chodzi o sygnał telewizyjny spoza sieci kablowej w zakładzie karnym.

Dziennik zauważa, że SW informowała wtedy tylko o kanałach w ofercie operatora kablowego, który dostarcza sygnał do malborskiego więzienia. Tymczasem program TVP Info można tam odbierać niezależnie od "kablówki", bo jest on jednym z kanałów cyfrowej telewizji naziemnej w pakiecie MUX 3 - zauważa "GW". Przywołuje również ustalenia reportera "Dziennika Bałtyckiego", który od byłego strażnika z więzienia w Malborku usłyszał, że telewizor przystosowany do odbioru DVB-T był w świetlicy placówki.