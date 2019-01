Zabójca Adamowicza "słyszał głosy, wydawało mu się, że jest aktorem"

W 2016 roku u Stefana W. zabójcy prezydenta Gdańska zdiagnozowano schizofrenię paranoidalną. – Słyszał głosy, wydawało mu się, że jest aktorem w filmie – czytamy w dokumentacji, która opisuje szczegółowo jego pobyt w Oddziale Psychiatrii Sądowej w Zakładzie Karnym w Szczecinie.

Przypomnijmy, Stefan W. został skazany w 2014 roku na karę 5,5 roku pozbawienia wolności za cztery napady na banki (w tym trzy z użyciem broni). Początkowo przebywał w areszcie śledczym w Gdańsku, gdzie otrzymał status niebezpiecznego więźnia. Później trafił do zakładu karnego do Malborka.

Miał schizofrenię, słyszał głosy

W trakcie odbywania kary okazało się, że ma coraz większe problemy z psychiką i zaburzeniami osobowości . Na początku 2016 roku trafił do Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Szczecinie na Oddział Psychiatrii Sądowej. Przebywał tam od 23 lutego do 13 kwietnia. Podczas obserwacji zdiagnozowano u niego schizofrenię paranoidalną .

Dostawał silne leki

- Nie pamiętam go dobrze, on był na psychiatrii. Nie było żadnych uwag co do jego zachowania, ale zachowywał się dziwnie. Był niepogodzony z wyrokiem, nie uznawał swojej winy. Uważał, że bankom nic się nie stało, bo i taj dostały odszkodowanie za pieniądze, które ukradł. Nawet psycholog go nie pamięta, był niewyraźny – mówi nam nasze źródło z Zakładu Karnego w Szczecinie.