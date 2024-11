Protest aktywistów klimatycznych w niedzielę rano zablokował port Newcastle w Australii, co uniemożliwiło wpłynięcie statku. Jak podała agencja Reutera, r uch w największym porcie węglowym świata został wstrzymany na kilka godzin .

Według Rising Tide zablokowany statek to masowiec do przewozu węgla. Ruch statków został wstrzymany ze względów bezpieczeństwa, ale po kilku godzinach wznowiono go.