Ząbkowice Śląskie. W środku nocy zabił rodzinę siekierą. Jest akt oskarżenia

Ząbkowice Śląskie. Brutalna zbrodnia

Do zbrodni, która wstrząsnęła Ząbkowicami Śląskimi doszło w nocy z 8 na 9 grudnia 2019 roku. Mężczyzna zaatakował siekierą swoich rodziców i 7-letniego brata, kiedy ci pogrążeni byli we śnie. Następnie przystąpił do zacierania śladów, próbując spalić swoje ubranie i ukryć narzędzie zbrodni. Po wszystkim 20-letni dziś oskarżony wyszedł na dach domu i wezwał policję, zgłaszając włamanie i napad rabunkowy.