Ząbkowice Śląskie. Ksiądz nazwał 13-latkę w SMS-ie "niezłą kocicą". Prokuratura umarza sprawę

Mariusz J. pisał do nastolatki, a na wycieczce miał ją przytulać i pocałować. Matka dziewczynki zgłosiła sprawę na policję i do kurii. Prokuratura nie znalazła jednak dowodów. 35-latek został przeniesiony do Księży Emerytów.

Ząbkowice Śląskie. Prokuratura umorzyła sprawę kontaktów księdza i 13-latki (iStock.com)

Matkę 13-letniej dziewczynki z Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie) zaniepokoiła korespondencja z księdzem z parafii. Duchowny najprawdopodobniej przygotowywał nastolatkę do bierzmowania. Wysyłał jej m.in. SMS-a, że jest "niezłą kocicą" - donosi wroclaw.wyborcza.pl.

Na wycieczce 35-latek miał przytulać i pocałować 13-latkę. Nie potwierdzono jednak, aby taka sytuacja miała miejsce. Matka dziewczynki zgłosiła doniesienie na policję i do kurii. Wówczas Mariusz J. został wydalony z parafii i został przeniesiony do Domu Księdza Emeryta w Świdnicy.

Prokuratura Rejonowa z Ząbkowicach Śląskich umorzyła sprawę. Ustalono, że był kontakt SMS-owy pomiędzy księdzem a nastolatką. To nie wystarczyło, aby postawić Mariuszowi J. zarzuty. Większość korespondencji odbywała się na komunikatorach internetowych i została wykasowana.

Źródło: wroclaw.wyborcza.pl