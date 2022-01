Fatalna pomyłka Izraelczyków. Zabili swoich kolegów

Zginęło dwóch izraelskich żołnierzy. Tu o pomyłki i śmierć łatwo

To nie jest jedyny w ostatnich dniach dramat, jakiego przyczyną stali się izraelscy żołnierze. W okolicy, w której strzały to codzienność, łatwo także o tragedie, które są efektem przemocy. W środę znaleziony został na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu martwy mężczyzna. To, jak donosi "The Washington Post", 80-letni Omar Asad, który został zatrzymany podczas nalotu izraelskiego patrolu w Jiljilya, palestyńskiej wiosce w pobliżu miasta Ramallah.