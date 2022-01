Izraelscy naukowcy uczą złotą rybkę prowadzić samochód

- Badanie to wskazuje, że zdolności nawigacyjne są raczej uniwersalne niż specyficzne dla środowiska - powiedział Shachar Givon, jeden z autorów badania. - To pokazuje, że złote rybki mają zdolności poznawcze, aby nauczyć się złożonego zadania w środowisku zupełnie niepodobnym do tego, w którym ewoluowały - dodał Givon.