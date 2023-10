Zabili go wieczorem. Egzekucja skazanego na śmierć 48-latka w Teksasie

Egzekucja w Teksasie. Nie żyje 48-latek

W swoich dokumentach prawnicy Murphy'ego kwestionowali dowody dwóch napadów i porwań, wykorzystane przez prokuratorów do przekonania przysięgłych, że Murphy będzie w przyszłości stanowić zagrożenie. To bowiem jest w Teksasie niezbędne, by wykonać wyrok śmierci.