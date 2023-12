Zabili córkę, bo chciała żyć jak Europejka. Pakistańczycy skazani we Włoszech

Rodzice z Pakistanu skazani we Włoszech. Zabili córkę

Proces był jednym z najgłośniejszym dochodzeń karnych, prowadzonych we Włoszech w ostatnich latach. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że dotyczył on częstych, ale rzadko upublicznianych problemów młodych imigrantek przywiezionych przez rodziny do Europy. Bywa, że chcą żyć życiem swoich rówieśników w kraju, do którego je przywieziono, ale rodziny nie dopuszczają do tego.