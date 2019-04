Zabił ze szczególnym okrucieństwem. Schwytali go łowcy głów

Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, z oddziału zajmującego się tropieniem ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości schwytali 47-letniego przestępcę, skazanego za zabójstwo i kradzież. Mężczyzna pozostawał nieuchwytny od roku.

47-latek nie zamierzał jednak wrócić do więzienia i przez kilkanaście miesięcy się ukrywał. Nie pomógł nawet wysłany za nim list gończy. Odnaleźć mężczyznę zdołali dopiero funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP we Wrocławiu. Ich zadanie nie było jednak łatwe, gdyż poszukiwany całkowicie zerwał kontakty rodzinne i towarzyskie. Jego przeszłości nie znała nawet partnerka. Dodatkowo skazany był zatrudniony na czarno.

W chwili zatrzymania przestępca był bardzo zaskoczony i nie wierzył, że ma do czynienia z prawdziwą policją. Mężczyzna wróci za kratki. W więzieniu spędzi co najmniej 2 lata i osiem miesięcy, bo właśnie tyle do odsiadki ma za kary orzeczonej mu za zabójstwo.