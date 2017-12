Zabił poznaną przez internet kobietę. Sąd wymierzył mu karę

Elżbieta R. poznała Piotra R. przez internet. Latem 2016 roku przyjechała do Koszalina, aby spotkać się z wybrankiem. Tam mieli swoją pierwszą i ostatnią randkę. Podczas spotkania mężczyzna brutalnie zamordował kobietę. Sąd dopiero teraz wymierzył mu karę.



Początkowo śledczy mieli problem z ustaleniem tożsamości kobiety, ponieważ ich punktem zaczepienia było jedynie ubranie i klucze, które ofiara miała przy sobie. Udało im się jednak ustalić, że klucze pasują do jednego z mieszkań w Białymstoku, skąd pochodziła kobieta.

Sąd miał mocne dowody

Oskarżony 42-latek trafił do aresztu, ale nie przyznawał się do winy. Dowody były jednak na tyle mocne, że sąd uznał go za winnego. Został skazany na 18 lat więzienia.