Zabił i ukrył ciało w piwnicy. Sprawiedliwość po 10 latach

W lutym policjanci otrzymali zgłoszenie o makabrycznym odkryciu. Przypadkowa osoba ujawniła ludzki szkielet w piwnicy jednego z pustostanów w Sławkowie. Badania potwierdziły, że są to szczątki 72-letniego mężczyzny, a ślady wskazywały, że mogło dojść do zabójstwa. Ustalono, że do zbrodni mogło dojść w 2014 roku.