Zabił 5-latka, gdy ten szedł na wycieczkę. Sąd umorzył sprawę. Co ze sprawcą?

We wtorek, Sąd Okręgowy w Poznaniu podjął decyzję w sprawie tragedii, do którego doszło w październiku ubiegłego roku. Zbysław C., który wówczas śmiertelnie ranił nożem 5-letniego chłopca, zostanie umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Decyzja sądu jest odpowiedzią na wniosek prokuratury o umorzenie postępowania i zastosowanie wobec Zbysława C. środków zabezpieczających, które polegałyby na umieszczeniu mężczyzny w szpitalu psychiatrycznym.