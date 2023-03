Zabijał i porcjował swoje psy. Usłyszał bulwersujący wyrok

Zabił, a następnie poporcjował swoje psy

Mężczyzna został oskarżony o bestialskie zabicie co najmniej pięciu psów. Ich wieku nie dało się określić. Okrutnego czynu dokonywał, uderzając je tępym końcem siekiery w głowy, co spowodowało rozległe obrażenia mózgów oraz liczne złamania kości. Gdy zwierzęta były już martwe, zwyrodnialec zadbał o to, by wykrwawiły się, następnie zajmował się oskórowaniem oraz ciął truchła na kawałki. Tak poporcjowane zwierzęta umieszczał w workach.