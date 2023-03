Spektakularny wypadek na Białołęce. "Przeleciał nad rowem"

To drugi wypadek, do którego doszło w ostatnim czasie w tym samym miejscu - w środę również w miejscowości Wycinki, na drodze krajowej nr 50, zderzyły się osobowe opel i audi. Po zderzeniu oba samochody wpadły do przydrożnego rowu, przy czym opel dachował. Kierująca nim 22-latka i podróżujące z nią kilkumiesięczne dziecko zostali przewiezieni do szpitala.