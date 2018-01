Zabawna broszka Gasiuk-Pihowicz. Posłanka przekazała ją na WOŚP

Wiceprzewodnicząca Nowoczesnej postanowiła oddać na tegoroczną licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy broszkę w kształcie myszy. Internauci żartują, że wylicytuje ją Beata Szydło.

Osoba, która wylicytuje przedmiot będzie mogła dodatkowo przyjść do Sejmu i wypić z posłanką kawę. "Będzie to znakomita okazja do zwiedzenia Sejmu RP. Z przyjemnością wcielę się tego dnia w rolę przewodnika" - zapowiedziała Gasiuk-Pihowicz.