"Zabawa w chowanego". Biskup Edward Janiak tuszował pedofilię? Będzie dochodzenie

Komunikat ws. biskupa Edwarda Janiaka opublikowano na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Czytamy w nim, że Kongregacja ds. biskupów "upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych".

Archidiecezja Poznańska poinformowała, że wydana decyzja "odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy co do postawionych zarzutów".