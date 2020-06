"Zabawa w chowanego". Biskup Edward Janiak apeluje do wiernych o modlitwę. "Jest na mnie taka nagonka medialna"

"Zabawa w chowanego". Tadeusz Rydzyk wsparł biskupa Edwarda Janiaka

- To jest apel do wszystkich mediów, do ludzi mediów. Jeśli kochacie Polskę, to nie szkodźcie, nie atakujcie tak bezwzględnie nienawiścią - bo to już jest nienawiść - właśnie ludzi Kościoła. Cokolwiek by było. Pan Jezus na każdego z was patrzy - mówił Rydzyk