Zaatakowała nożem kontrolerów biletów. 19-latka trafi do aresztu

Do ataku na dwóch kontrolerów biletów doszło pod koniec stycznia w Radomiu. 19-latka ma zostać aresztowana. Grozi jej od 1,5 miesiąca do 3 lata pozbawienia wolności.



Jak informuje Polsat News, zarzucono jej stosowanie przemocy i groźby karalne w stosunku do mężczyzn. Grozi jej za to od 1,5 miesiąca do 3 lata pozbawienia wolności.