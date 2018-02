Za seks i milczenie kupił 16-latce telefon. Nauczyciel z Pomorza z zarzutami

Kara nawet pięciu lat więzienia grozi 54-letniemu pedagogowi z Gdańska za molestowanie seksualne nastolatki. Nauczyciel z trójmiejskiej szkoły muzycznej został zatrzymany.

Jak podaje Radio Gdańsk, 16-latka była uczennicą Dariusza W. Dziewczyna twierdzi, że mężczyzna trzy lata temu zaprosił ją do swojego domu i tam zmusił do seksu. Za utrzymanie wszystkiego w tajemnicy nauczyciel kupił jej telefon komórkowy.

Nastolatka w końcu zdecydowała się jednak opowiedzieć o swoim dramacie. Najpierw napisała anonimowy list do dyrekcji szkoły muzycznej, a gdy nie spotkał się on z żadnym odzewem, osobiście poszła do władz szkoły. Placówka natychmiast zawiadomiła policję, która zatrzymała 54-latka.