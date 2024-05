Za ręce i nogi za płot. Pokazali, co dzieje się na granicy

Zaprezentowano wspomniane wcześniej nagranie, dokonane przez wolontariuszkę. Sfilmowana została migrantka, która źle się poczuła i najprawdopodobniej zemdlała. Wezwano do niej karetkę . Na filmie - jak przekazała prezes POPH - jest też krzyczący z bólu mężczyzna, który - według jej słów - miał złamany kręg i także został przewieziony do szpitala.

- Cztery z osób, których dotyczył film, zostały wrzucone w dużej bezwładności, częściowo bez kontaktu, z powrotem za płot . Nie potrafię powiedzieć, czy zostały wyrzucone na polską czy białoruską ziemię. Natomiast funkcjonariusze wchodzili razem z nimi, co może oznaczać, że przepchnęli je na ziemię białoruską. To najbardziej okrutna wersja pushbacku - oceniła Agata Kluczewska, prezeska POPH.

Według Kluczewskiej, odbyło się to przy świadkach. - Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy nie ma świadków - dodała.

Według danych grupy Granica od początku roku do połowy maja o pomoc humanitarną prosiło ponad 1850 osób, w tym prawie 200 kobiet i 200 dzieci, z czego 130 małoletnich bez opieki. W kwietniu było to ponad tysiąc osób. Mówiła, że gdy aktywiści są przy takich sytuacjach, to wnioski są przyjmowane, jeśli aktywistów nie ma, to migranci - jak sami twierdzą - są zawracani do granicy.